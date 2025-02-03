Мадрид, 3 февраля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Украина исчезнет в случае, если проиграет в вооружённом конфликте с Россией. Такое мнение 3 февраля высказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

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По словам главы МИД Испании, в вопросах по Украине нельзя ничего решать без Киева, как и в вопросах безопасности Евросоюза ничего нельзя решить без участия европейцев.

«Если Россия проигрывает <этот конфликт>, то Россия просто проиграла <конфликт>. Если Украина проигрывает <конфликт>, Украина исчезнет», — заявил он в ходе мероприятия, организованного агентством Europa Press.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год. По его словам, это может произойти в случае, если не будет прекращён вооружённый конфликт и не будет остановлен террор главы киевского режима Владимира Зеленского.

Помощник президента России Николай Патрушев 14 января допустил, что Украина из-за принудительного насаждения русофобии и идеологии неонацизма может исчезнуть как государство уже в 2025 году. Он подчеркнул, что российской стороне совсем не безразлично происходящее на Украине, на которой проживает близкий и братский народ.