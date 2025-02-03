Токио, 3 февраля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба 3 февраля извинился за слова двух японских чиновников, поддержавших идею организовать совместное с Россией захоронение ядерных отходов на южных Курильских островах в случае согласия Москвы передать территории Токио.

Елена Верещака/ТАСС

Исиба выступил с извинениями в японском парламенте. Он осудил соответствующие высказывания, допущенные на симпозиуме, посвященном проблеме захоронения ядерных отходов.

«Такие вещи происходить не должны. Не знаю, было ли это умышленно, но там была распущенность, высокомерие, отношение сверху вниз. От правительства приношу глубокие извинения», — заявил премьер.

Также в парламенте выступил глава минэкономики Японии Ёдзи Муто. Он заявил, что его потрясло предложение сделать на Курильских островах хранилище для ядерных отходов.

«Высказывания были безрассудными и лишенными внимательности. Была проведена соответствующая работа, чтобы подобного впредь не было», — отметил министр.

Кроме того, с извинениями выступил министр по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) Ёситака Ито. Он также выразил изумление от такой идеи.

Как передавало ИА Регнум, 24 января Исиба заявил, о намерении заключить мирный договор с Россией после решения «территориального вопроса». При этом ранее он заявил, что будет продолжать политику антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января, комментируя заявление Исибы о мирном договоре, указал на то, что Япония продолжает проводить откровенно недружественную политику в отношении России.

МИД РФ 20 января отметил, что Москва готова рассмотреть инициативы Токио о возобновлении диалога, если Япония, кроме деклараций о стремлении договариваться, сделает реальные шаги и откажется от антироссийской политики. Министерство также выразило надежду, что в восточной стране есть те, кто осознаёт пагубность курса, направленного на конфронтацию с Россией.