Брюссель, 3 февраля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на конференции в Брюсселе 3 февраля заявила, что не намерена обсуждать вопрос сокращения помощи Украине.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

Она заявила, что для Евросоюза Украина должна быть главным приоритетом и что необходимо повлиять на политику Москвы. По словам Каллас, Москва якобы понимает только язык силы. Глава европейской дипломатии назвала ЕС крупнейшим донором Украины.

«Мы выделили более €134 млрд, в том числе почти €50 млрд в виде военной помощи. Мы не можем говорить о том, чтобы делать меньше, когда мы должны делать больше. Где есть воля, там и средства. Поэтому я не принимаю аргумент, что то или иное никогда раньше не делалось. Я хочу, чтобы мы нашли дальнейшие финансовые решения для Украины», — заявила Каллас.

Назвав Россию «экзистенциальной угрозой» для ЕС, она заявила, что и слышать не хочет о том, что что-то сделать не получится. Каллас подчеркнула, что хочет обсуждать то, что можно сделать.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что Берлину необходимо отказаться от военной помощи Киеву. Она пояснила, что любые поставки оружия Украине сделают Германию полноценным участником вооружённого конфликта.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в январе заявил, что американский президент Дональд Трамп в скором времени может оказать Киеву в военной помощи. ЕС со своей стороны не сможет компенсировать сокращение американской программы и в недалёком будущем сам вынужден будет отказаться от финансирования киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. Поставки вооружений Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте, подчеркнул он.