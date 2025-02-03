Вашингтон, 3 февраля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Россия обладает широкой сетью военных баз и портов в Арктике, новейшими вооружениями и самым большим ледокольным флотом в мире, что даёт ей преимущество перед США и Канадой. Об этом 3 февраля написала газета The Wall Street Journal.

Азамат Фархутдинов/ТАСС

Отмечается, что Россия обладает более чем 30 ледоколами, включая атомные, и лидирует в освоении арктических богатств. В то же время у США всего три ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара.

По данным газеты, США и Канада хотят закупить больше ледоколов, но эти планы пока не реализованы.

По оценкам издания, на Крайнем Севере американского континента нет военной инфраструктуры: сеть спутников и военно-воздушных баз устарела, а радары не в состоянии обнаруживать новейшие российские гиперзвуковые ракеты.

Кроме того, в США нет арктических глубоководных портов для приёма крупных контейнеровозов, а у Канады всего один такой порт, находящийся в 800 км к югу от полярного круга.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября президент РФ Владимир Путин, принимая участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», заявил, что укрепление ледокольного флота напрямую повлияет на реализацию проектов России в Арктике. Он отметил, что на Балтийском заводе строятся ещё два корабля такого же класса — «Якутия» и «Ленинград», в 2025 году ожидается закладка ледокола «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» идёт строительство ещё более мощного атомного ледокола нового поколения «Лидер».

5 сентября 2024 года Путин заявил, что у России есть уникальный ледокольный флот, наращивание которого продолжается. По его словам, страна располагает 34 дизельными ледоколами разного класса и уровня, а также семью действующими атомными ледоколами. Строящийся во Владивостоке ледокол «Лидер» будет не только беспрецедентно мощным, но и широким, а значит, сможет проводить караваны судов, ледокольный флот обеспечит круглогодичную проводку, добавил президент.