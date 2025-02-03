Москва, 3 февраля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за продажу вейпов и сигарет детям до 2 млн рублей. Документ 3 февраля опубликован на официальном портале правовых актов.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Согласно документу, за продажу несовершеннолетним табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для их употребления физическому лицу придётся заплатить от 200 до 300 тыс. рублей. Должностных лиц будут штрафовать на сумму 500–700 тыс. рублей и юридических лиц — на 1,5–2 млн рублей. Ранее максимальным был штраф в 600 тыс. рублей.

Также закон предусматривает увеличение штрафов за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой продукции с никотином и сосательного табака. Граждане будут платить от 150 до 200 тыс. рублей, должностные лица — 300–500 тыс. рублей. Различные организации и фирмы будут штрафовать на сумму от 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. Ранее наибольший штраф был — 150 тыс. рублей.

Отдельно закон предусматривает изменение размера штрафов за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере розничной торговли табачной и никотиновой продукцией. Граждан будут штрафовать на 10–20 тыс. рублей, должностных лиц — на 30–50 тыс. рублей. Юридическим лицам придётся заплатить 90–120 тыс. рублей. Ранее максимум был — 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за неоднократную продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции. Также за неоднократную продажу табака и алкоголя будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тыс. рублей или на размер зарплаты или иного дохода осуждённого за период от трёх до шести месяцев.

В том же месяце спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет Госдумы законопроект о запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Проект предлагает запретить оптовую и розничную торговлю никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.