Баку, 3 февраля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Азербайджан с 3 по 10 февраля проводит операцию по выявлению террористов под названием «Граница-Щит» в приграничных с Россией районах. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба азербайджанского МВД.

AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

«Операция проводится в соответствии с взаимной договорённостью, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации», — процитировало сообщение Азербайджанское государственное информационное агентство.

В ведомстве подчеркнули, что целью является выявление провокаций со стороны членов радикальных религиозно-экстремистских группировок и незаконных действий, связанных с международными террористическими организациями.

Для этого в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах были созданы полицейские посты.

Отмечается, что 3 февраля в ходе оперативных действий в городе Гусаре правоохранители обезвредили одного из членов террористической группировки. В лесистой местности близ села Сибир были ликвидированы четверо террористов. В их тайных убежищах нашли торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, детали, используемые в качестве осколков, а также огнестрельное оружие и патроны.

Ещё трое террористов были ликвидированы при оказании сопротивления на ферме близ села Хиль и на территории села Хиль.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с Россией об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Реализацию положений обеспечивает Государственный таможенный комитет Азербайджана.