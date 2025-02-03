Москва, 3 февраля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда вначале занимался разжиганием конфликта на Украине, а теперь испугался вспышки международной преступности после его окончания. Об этом 3 февраля заявил глава комиссии Совета федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

TASS /ZUMA

«Странно, что Дуда только сейчас задумался о новой волне украинской преступности как опасном последствии <конфликта> на Украине для Польши и всей Европы. А раньше он об этом не думал, когда бросал миллиарды евро на разжигание <этого конфликта>?» — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков отметил, что думать после, а не перед принятием решения — это в характере Дуды и всей политической элиты Польши, о чём свидетельствует вся история этой страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 февраля Дуда заявил, что после завершения украинского конфликта может произойти вспышка международной организованной преступности. Польский лидер также заявил об обеспокоенности возможностью наплыва преступников с контролируемой Киевом территории вначале в Польшу, а затем в страны Западной Европы и США.

В октябре 2024 года замглавы МИД РФ Игорь Зубов рассказал, что Киев открыто вербует наёмников в террористических организациях и не скрывает связей с ними. По его словам, киевский режим может передавать оружие террористическим международным организациям.

В конце декабря в обновлённой стратегии России по противодействию экстремизму появилась новая ключевая задача — ликвидация источника угроз, исходящих с территории Украины. В утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным стратегии тоже говорится о необходимости предотвратить проникновение на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ.