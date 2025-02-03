Харьков, Украина, 3 февраля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Украинские военные, причастные к преступлениям против мирных жителей Харьковской области, будут наказаны. Об этом 3 февраля заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Leo Correa/AP/TASS Украинские военные в Харьковской области

Он рассказал о существовании центра фиксации преступлений киевского режима — УВД Харьковской области. Пока расследовать военные преступления Украины в регионе невозможно из-за отсутствия специального уполномоченного органа, пояснил Ганчев. Зафиксированные факты будут в дальнейшем поводом для возбуждения уголовных дел, отметил он.

«Я думаю, все виновные понесут наказание», — процитировало Ганчева «РИА Новости».

Он выразил уверенность в том, что преступления киевского режима «не останутся незамеченными».

Как сообщало ИА Регнум, в январе ВСУ нанесли удар по автомобилю на освобождённой территории Харьковской области. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения. Пострадавших госпитализировали. В Москву для дальнейшего лечения направили двухлетнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые получили тяжёлые осколочные ранения.

Ганчев 1 февраля рассказал, что киевским режим проводит насильственную эвакуацию жителей населённых пунктов Харьковской области. Эвакуируют главным образом молодёжь и детей.

Как отметил Ганчев, руководство Украины не заинтересовано в помощи пожилым людям. Их оставляют выживать в подвалах под обстрелами ВСУ без первой помощи, продовольствия и воды. Из подвалов инвалидов и пожилых людей спасли российские военные.