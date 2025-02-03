Северодонецк, ЛНР, 3 февраля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан глава администрации города Северодонецка Николай Моргунов. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета.

СК России

«По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый организованной группой) и п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое организованной группой) <…> задержан глава администрации города Северодонецка Николай Моргунов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что с мая 2014 года задержанный принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооружённой группы. На тот момент он был главой администрации городского округа Брянка в ЛНР.

Отмечается, что, обладая полным объёмом информации об объектах недвижимости и предприятиях города и их владельцах, Моргунов предоставлял эти сведения участникам бандформирования для похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества и вымогательства денег в качестве выкупа за освобождение.

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В настоящее время следственное управление СК РФ по ЛНР расследует уголовные дела об 11 убийствах, шести фактах похищения людей, четырёх разбойных нападениях, двух вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму более 6,2 млн рублей. По этим же фактам арестованы и привлекаются к уголовной ответственности главарь и участники устойчивой вооружённой группы.

«Установлено, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними», — сообщило ведомство.

В ближайшее время Моргунова доставят в следственное подразделение СК РФ по ЛНР для допроса и проведения следственных действий. Продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также выявление дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 24 января в Ростове-на-Дону силовики задержали участников организованной преступной группировки, подозреваемых в похищении участников спецоперации и вымогательстве. Кроме того, фигуранты занимались вымогательством денег у предпринимателей из Ростовской, Запорожской, Херсонской областей и Донбасса.

Следственный отдел ФСБ возбудил против организатора и ещё 10 участников ОПГ уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). При обысках у фигурантов изъяли несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, а также средства связи и военную форму с шевронами. По решению суда все они отправлены под арест.