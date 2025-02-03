Вильнюс, 3 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Инициатива выдавать в Литве паспорта, разработанные для представителей белорусской оппозиции, может повлечь уголовную ответственность как для организаторов, так и для тех, кто будет пользоваться такими документами. Об этом предупредил генпрокурор страны Гинтас Иванаускас, сообщило 3 февраля издание 15min.

Global Look Press/Vasily Krestyaninov/Keystone Press Agency

По данным журналистов, глава ведомства направил письмо организации, которая планирует реализовать эту инициативу. Генпрокурор указал на то, что эти документы не будут действительными.

Иванаускас также отметил, что на паспорте планируется изображать символ «Погоня», используемый белорусской оппозицией. Он очень схож с официальным гербом Литвы, что могут расценить как подделку официальных документов. Белорусская оппозиция уведомила власти о своей инициативе, но это не придаёт законности такому шагу.

«Изготовление поддельного паспорта или использование заведомо поддельного паспорта влечёт за собой уголовную ответственность», — процитировало издание письмо генпрокурора.

Отмечается, что идея выдавать такие паспорта принадлежит экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.

Как передавало ИА Регнум, Тихановская в декабре 2024 года заявила, что возможен силовой сценарий смены власти в Белоруссии. Она не исключила, что это может произойти в случае вторжения в страну националистического формирования «Полк имени Калиновского» (признан в Белоруссии террористической организацией).

22 января 2025 года бывший боец «Полка имени Калиновского» Василий Веремейчик подтвердил, что у формирования есть план захвата части территории Белоруссии. Сценарий, разработанный спецслужбами Литвы и Польши, предусматривает, что на захваченную территорию привезут представителей белорусской оппозиции и они обратятся за помощью к другим государствам.