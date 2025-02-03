Киев, 3 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Украинские формирования из-за катастрофической нехватки личного состава и трудностей со снабжением теряют позиции под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) на фоне продвижения Вооружённых сил России. Об этом 3 февраля написало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Global Look Press

Офицеры украинской армии пожаловались изданию на отсутствие резервов, необходимых для дальнейшего удерживания позиций, в то время как прибывающие на этот участок фронта новобранцы не справляются с поставленными задачами. Они плохо обучены, не имеют опыта и поэтому часто сбегают с позиций.

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) также признали эффективность тактики армии России, которая создаёт украинским бойцам большие проблемы с логистикой. По их словам, после освобождения ВС РФ ключевых высот в районе Красноармейска маршруты снабжения ВСУ в этом районе оказались под постоянными ударами беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters 1 февраля написало, что после освобождения Красноармейска ВС России смогут наступать сразу на нескольких направлениях. По словам автора статьи, после этого российские военные смогут наступать на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент.

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон 28 января заявил, что после освобождения Великой Новосёлки российским военным останется только занять Красноармейск, расположенный на границе с Днепропетровской областью. Эксперт добавил, что после освобождения города дорога на Днепропетровск будет открыта.

Ирландский журналист Чей Боуз 19 января заявил, что прорыв российских военных в Красноармейск станет полной катастрофой для обороны ВСУ. Он добавил, армия России ведёт успешные бои с украинскими боевиками.