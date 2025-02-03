Москва, 3 февраля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Публикация МИД Финляндии инструкции для финнов, желающих вступить в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) в качестве наёмников, демонстрирует только ненависть к своим гражданам. Об этом 3 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежения их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались… Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 3 февраля, МИД Финляндии опубликовал инструкцию, где сказано, что граждане страны могут вступить в ВСУ и воевать на стороне Украины. Это действие не будет считаться преступлением, но при этом страна не сможет помочь гражданам, воюющим в зоне спецоперации. Так, если наёмник получит ранение, то лечение он будет проходит на Украине, потому что медицинской эвакуации в Финляндию, даже за счёт самого иностранного военного, не будет.

16 декабря сообщалось, что армия России ликвидировала почти 6,5 тыс. наёмников, воевавших в рядах ВСУ. Всего на Украине находятся порядка 15 тыс. наёмников, которым ежемесячно выплачивается до 7 тыс. долларов.

27 ноября стало известно, что украинские военные пытались убить британского наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который сдался в плен российским войскам в Курской области. Боец рассказал, что во время спасения пленных ВСУ начали бить по своим же. Украинцы атаковали с помощью FPV-дронов и миномётов.

В августе прошлого года колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины унижают и избивают их.