Санкт-Петербург, 3 февраля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге правоохранители задержали группу подростков, оскорблявших и дравшихся с прохожими для последующей публикации видео в Telegram-канале. Об этом 3 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Центр по противодействию экстремизму главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Кадр из видео

Уточняется, что сотрудники центра обнаружили канал, где провокационное поведение подростков вызывало конфликты. Несовершеннолетние также допускали оскорбительные высказывания на национальной почве.

«Менее чем за сутки правоохранители установили личности треш-блогеров и доставили их в отделение вместе с родителями. Задержаны оказались шесть молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет», — указано в материале.

В ходе допроса один из задержанных утверждал, что видео было смонтировано неизвестными без ведома подростков. По его словам, ролики снимались на протяжении трёх лет.

Другой молодой человек признался, что готовил видеоролики для Telegram-канала с целью хайпа. На кадрах его товарищи оскорбляли незнакомцев на улице и нападали на них. Он отметил, что в результате один из подростков выложил видео в свой канал для «хайпа, подписчиков и реакций, чтоб стать знаменитым».

В главном управлении СК по Санкт-Петербургу отметили, что этническая группа нападала на прохожих, распространяя в соцсетях призывы к насилию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года в Москве задержали дважды судимого блогера за оскорбления пожилых женщин, которые он записывал на видео и выкладывал в Сеть. Испугавшись поднявшейся волны негодования в свой адрес, мужчина попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья, однако был пойман сотрудниками полиции в столичном аэропорту и доставлен в территориальный отдел полиции.