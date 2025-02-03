Хельсинки, 3 февраля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. МИД Финляндии опубликовал инструкцию для граждан по вступлению в Вооружённые силы Украины (ВСУ) в качестве наёмников. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 3 февраля.

Global Look Press

Отмечается, что закон Финляндии не запрещает наёмничество и любой гражданин, решивший отправиться воевать на стороне ВСУ, может ознакомиться с рекомендациями министерства.

«Иностранные бойцы заключают контракт на службу в ВСУ, как правило, на три года, минимальный срок службы — шесть месяцев. Контракт на службу является гражданско-правовым договором и регулируется украинским законодательством. Расторгнуть такой контракт может быть практически невозможно, и МИД не может оказать помощь в заключении или расторжении контракта», — отмечается в инструкции.

В инструкции также отмечалось, что если наёмника ранят в бою, то медицинское лечение он будет проходит на Украине, а о медицинской эвакуации обратно в Финляндию, даже за счёт самого иностранного военного, придётся забыть.

um. fi МИД Финляндии опубликовал инструкцию по вступлению в ряды ВСУ

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря польская газета Wyborcza написала о том, как обращаются с ранеными наёмниками на Украине. Так, иностранному легионеру из Белоруссии киевские власти после ранения дали неделю, чтобы покинуть страну, и теперь ему некуда ехать: срок действия паспорта истёк, на родине ему грозит смертная казнь.

В ноябре итальянский наёмник, воюющий на стороне украинских формирований, пожаловался на плохое снабжение и «слишком хорошо» воюющих российских военных в зоне боевых действий. Итальянец уточнил, что наёмников из его страны в составе украинской армии немного, но большая часть из них является представителями крайне правых неофашистских организаций, они не раскрывают свои личности, потому что опасаются преследования со стороны властей.