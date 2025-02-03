Москва, 3 февраля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. В России банки начали массово отказываться от так называемых «старых денег», чтобы не платить вкладчикам высокие проценты. Об этом 3 февраля рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что кредитные учреждения сейчас не хотят переоформлять депозиты, открытые до повышения процентных ставок. Такие деньги банки называют «старыми» и отказывают клиентам.

«То есть вы должны забрать деньги из банка и подержать их примерно два или три месяца, а потом уже открывать новый вклад. Либо можно отнести деньги в другой банк, где они будут считаться новыми», — пояснил эксперт в беседе с порталом «Ридус».

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что Центральный банк России за 2024 год получил от граждан 554 жалобы на начисление процентов по банковским вкладам. При этом в 2023 году их было 262.

«Вполне возможно, рост числа жалоб как-то связан с некрасивым изобретением наших банков, касающимся старых и новых денег. Трудно комментировать сложившуюся ситуацию, поскольку мы не знаем, какие конкретно предъявлялись претензии», — уточнил Беляев.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года, по данным Центробанка, средняя ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках достигла рекордных 22,08%. За первую декаду месяца этот показатель вырос на 0,1 п. п.

4 января стало известно, что в России до 1 июля 2025 года появится новый банковский продукт ― социальный вклад.Его разработали для людей с невысокими доходами, ставка по нему будет выгоднее, чем по другим. По законодательству, её определят, исходя из доходности банка. Ставка также должна соответствовать максимальной ставке по вкладам до года для розничных клиентов. На вкладе можно будет разместить не более 50 тыс. рублей.