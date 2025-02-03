Нью-Дели, 3 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Курс американского доллара к индийской рупии впервые в истории превысил 87 рупий на фоне введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики.

Zuma\TASS

По состоянию на 14:36 мск доллар торгуется по 87,17 рупии. При этом в ходе сессии это значение достигало максимальных за всю историю 87,23 рупии.

31 января курс доллара составлял 86,7 рупии.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Размер пошлин на канадские и мексиканские товары составит 25%, на китайские товары — 10%. Они начнут действовать 4 февраля.

Министерство коммерции Китая 2 февраля заявило, что Пекин намерен подать иск во Всемирную торговую организацию и принять ответные меры в отношении Вашингтона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава введёт импортные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму в $155 млрд. Кроме того, ответные меры готовит и руководство Мексики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что Москва не намерена давать оценку введению США пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе должны разбираться те страны, которые принимают в нём участие.