Москва, 3 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Одна из пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве Дарья Карселадзе уехала с семьей из Белгородской области из-за регулярных обстрелов ВСУ. Вместе с мужем они покинули приграничную область и обосновались в Москве. 3 февраля Дарья случайно оказалась в холле ЖК, когда произошло покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом ИА Регнум рассказали близкие друзья семьи.

Никита Башмаков/ТАСС

В разговоре с журналистами подруга 44-летней пострадавшей Дарьи Карселадзе Алина (имя изменено) рассказала, что ранее женщина вместе с супругом жили в Белгородской области в поселке Таврово. Населенный пункт расположен вблизи Белгорода и неоднократно попадал под обстрелы со стороны ВСУ.

«По этой причине они и оказались в Москве. Как и многие у нас из Белгорода уехали — кто в Воронеж, кто в Москву — спасаясь от бомбежек ВСУ. У нас так полгорода выехало, по этой причине, потому что у нас в Белгородской области очень опасно. Думаю, что Даше просто очень не повезло оказаться в то время в том самом подъезде, где сработало взрывное устройство. Ужасное стечение обстоятельств! Надеюсь она скоро поправится!», — рассказала Алина.

Сообщается, что в результате взрыва Дарья Карселадзе получила ранение шеи и перелом голени. Женщину экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц.

Известно, что Дарья занимается предпринимательством. В Белгородской области на неё зарегистрировано ИП, которое предоставляет услуги в сфере перевозок, а также осуществляет деятельность по торговле одеждой в магазинах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 3 февраля в одном из домов на улице Авиационной в ЖК «Алые паруса» в Москве раздался взрыв. В холле одного из домов взорвалась граната, когда рядом находились люди. В результате инцидента пострадали пять человек.

По предварительной информации, целью преступников, устроивших взрыв, был глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Мужчина был экстренно госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

Еще одним пострадавшим при взрыве оказался профессиональный телохранитель из Москвы 41-летний Сергей Шкрябатовский. Он сопровождал погибшего Армена Саркисяна и обеспечивал его безопасность. Сергей получил тяжелые ранения и был госпитализирован. В разговоре с ИА Регнум родственники мужчины рассказали, что ранее Сергей уже пережил несколько покушений, когда охранял высокопоставленных клиентов.