Москва, 3 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. НАТО занимается подготовкой масштабной кампании по дискредитации главы киевского режима Владимира Зеленского, в ходе которой в числе прочего будут опубликованы данные о присвоении представителями Киева более 1,5 млрд долларов. Об этом 3 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично «президентом» и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что альянс также собирается раскрыть схему вывода главой киевского режима и его окружением за рубеж денежного довольствия 130 тыс. погибших бойцов украинской армии, продолжающих числиться живыми.

Кроме того, в НАТО хотят обнародовать факты причастности Зеленского к неоднократным продажам крупных партий безвозмездно переданной Киеву Западом военной техники различным группировкам в африканских странах.

По информации пресс-бюро, в альянсе исходят из того, что в ближайшем будущем украинские формирования окажутся неспособны сдерживать продвижение армии России, и считают необходимым сохранение «остатков Украины» в качестве антироссийского плацдарма.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Зеленский в интервью агентству Associated Press опроверг заявления представителей бывшей администрации США о выделении киевскому режиму 177 млрд долларов помощи. По его утверждению, Киев получил от Вашингтона только 75 млрд долларов, а где остальные деньги, ему якобы неизвестно.

Ирландский журналист Чей Боуз 3 февраля отметил, что глава киевского режима такими заявлениями фактически признал, что украинские власти фактически обкрадывали американских налогоплательщиков. Он также назвал поразительным этот факт.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 31 января рассказал, что Зеленский обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине и в недостаточной помощи Украине