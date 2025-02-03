Таллин, 3 февраля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Власти Эстонии посоветовали гражданам сделать запасы продуктов, питьевой воды и медикаментов из-за возможного отключения электроэнергии в связи с выходом страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Об этом 3 февраля рассказала представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло.

TASS /IMAGO/Levine-Roberts

В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально заявили России и Белоруссии о своём выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что при отключении в стране на 72 часа может пропасть свет.

«Самое важное — это еда и вода. Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасённая еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления», — пояснила Нийло в эфире телерадиокомпании ERR.

Она также напомнила, что следует проверить домашнюю аптечку, приготовить альтернативные источники света и настольные игры.

Телерадиокомпания добавила, что эстонцам следует зарядить аккумуляторы, приобрести портативное радио и газовую горелку.

Ранее сообщалось, что Прибалтика до 2025 года намеревалась разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018-го электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро, доля Эстонии — 187,7 млн евро.

Инициатором отключения от БРЭЛЛ стала Литва, которая давила на соседей и требовала подключиться к европейской системе как можно скорее. Но Латвия и Эстония не могли долгое время подготовиться к переходу на европейские сети.