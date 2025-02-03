Минск, 3 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии сложило полномочия после утверждения результатов прошедших 26 января президентских выборов. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Совета министров.

Наталия Федосенко/ТАСС

«Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал [премьер-министр] Роман Головченко», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что, согласно конституции, правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступило в силу со дня принятия.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января, явка составила 85,7%. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики 3 февраля утвердила победу Александра Лукашенко, за него проголосовали 86,82% избирателей.

Помимо действующего президента Белоруссии, в выборах участвовали кандидат от Компартии Сергей Сыранков (набрал 3,21% голосов), представитель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич (2,02%), независимый кандидат Анна Канопацкая (1,86%) и кандидат от Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк (1,74%).

Лукашенко 27 января провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу Белоруссии с победой на выборах и отметил, что работа по развитию двустороннего сотрудничества Москвы и Минска будет продолжена.