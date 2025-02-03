Москва, 3 февраля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Информацию о гибели главы Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армена Саркисяна, который получил ранение при взрыве в московском элитном ЖК «Алые Паруса», 3 февраля подтвердили в Следственном комитете России.

Донецкое агентство новостей/Архив

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — сообщили в управлении СК РФ по Москве.

В результате взрыва погибли два и пострадали три человека.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945280" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сосед Саркисяна Владимир

Как сообщало ИА Регнум, ранее о смерти Саркисяна в реанимации проинформировал источник «Известий». О том, что Саркисян умер, также сообщил глава городского округа Горловка в ДНР Иван Приходько.

Взрыв в одном из домов ЖК «Алые паруса» на Академической улице прогремел утром 3 февраля. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого не установлена, идёт розыск мужчины 35–45 лет. По одной из версий правоохранителей, целью взрыва было убийство Саркисяна.

С 2015 года он числился в базе украинского сайта «Миротворец» и был объявлен на Украине в розыск. Киевский режим обвинял его в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины и преследовал за участие в СВО.