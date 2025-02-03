Вашингтон, 3 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Модернизированные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер-М», неофициально именуемые «Искандер-1000», смогут уничтожать переданные НАТО Украине истребители F-16. Такое предположение высказал обозреватель здания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Стрингер/РИА Новости

В материале от 1 февраля он напомнил, что новый снаряд получил «народное» название, так как дальность его удара достигает 1 тыс. км. Также комплекс отличается повышенной точностью. Его современная система наведения работает на основе инерциальной навигации и ГЛОНАСС.

«Ракета, кажется, идеально подходит для того, чтобы сбивать хвалёные военные самолёты F-16, которые НАТО передало Украине», — указано в статье.

Эксперт также допустил, что в будущем, при прямом столкновении с западными государствами, новые ракеты могут применяться для нанесения ударов вглубь территории Североатлантического альянса, в том числе с баз в Калининградской области.

Ранее, в конце января, Military Watch Magazine написал, что Россия близка к запуску серийного производства усовершенствованной версии ракет «Искандер-М», у которой будет удвоена дальность полёта и увеличена точность. На снаряды установят более эффективные двигатели и увеличат на 15% запас топлива. В статье утверждается, что новый тип вооружения займёт в российском арсенале важное место между обычным «Искандером» и «Орешником».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин отметил, что ракетный комплекс «Искандер» является аналогом всех трёх модификаций американских ракет ATACMS, при этом дальность у российской системы даже больше. Глава государства рассказал также, что российский аналог британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus — это ракета воздушного базирования Х-101, имеющая сопоставимую по мощности боевую часть. При этом она значительно превышает каждую систему европейского производства по дальности.