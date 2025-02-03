Будапешт, 3 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, в отличие от руководства Евросоюза, всегда держал данное слово и выполнял обещания. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном 3 февраля газетой Neue Zürcher Zeitung.

Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер отметил, что ещё в 2009 году он встречался с Путиным и тогда они договорились сосредоточиться на будущем. Орбан на тот момент уже понимал важность для Венгрии хороших отношений и экономического сотрудничества с Россией.

«Мы заключили множество соглашений. Путин всегда держал своё слово. Опыт последних 15 лет показывает, что Венгрия может доверять России», — подчеркнул Орбан.

Он также рассказал, что договорился с Путиным оставить учёным историю отношений России и Венгрии, в том числе негативный опыт прошлого.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Орбан назвал Путина честным партнёром Венгрии. Премьер подчеркнул, что внешняя политика республики направлена на обретение друзей при сохранении баланса с другими государствами. Это непросто, но не невыполнимо, добавил политик.

В июле Орбан посетил с визитом Москву и встретился с Путиным. Российский лидер по итогам переговоров отметил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничать. Он также назвал принципы здорового прагматизма и взаимной выгоды ключевыми в отношениях двух стран.