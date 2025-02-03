Брюссель, 3 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Помощи, которую оказал Евросоюз Украине с февраля 2022 года на сумму €134 млрд, недостаточно. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас 3 февраля.

Global Look Press/Ansgar Haase/dpa Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

«Мы уже предоставили помощь на €134 млрд, включая почти €50 млрд военной помощи. Мы не можем говорить о сокращении помощи, мы должны увеличивать её. Я хочу, чтобы мы нашли дальнейшие решения по финансированию Украины», — отметила она, выступая на конференции послов стран Евросоюза в Брюсселе.

Каллас также отметила, что Украина должна стать главным приоритетом союза.

Как передавало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на 90 дней приостановили финансирование других стран. Все попытки киевского офиса USAID сохранить поддержку программ были отвергнуты в Белом доме. Британская газета The Guardian написала, что это решение Трампа вызвало панику на Украине.

В декабре агентство Reuters заявило, что НАТО взяло на себя вместо США функции по координации западной помощи киевскому режиму. Утверждалось, что передача полномочий альянсу может иметь ограниченный эффект из-за отсутствия поддержки Трампа.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.