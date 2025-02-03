Москва, 3 февраля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, в ходе которой последний доложил главе государства о работе возглавляемого им ведомства. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POLL/РИА Новости

По словам главы Минпросвещения, по поручению президента РФ был создан Всероссийский родительский комитет и профильные агроклассы в 200 школах в 74 регионах страны, а в рамках национального проекта «Образование» было возведено свыше 1300 новых школ и 1680 детских садов.

Кроме того, по программе модернизации школьных систем образования был проведён капитальный ремонт около 4,5 тыс. школ и в рамках нового нацпроекта «Семья» до 2030 года должно быть построено 100 и отремонтировано 2,3 тыс. детских садов, отметил он.

Кравцов уточнил, что ведомство подготовило единые учебники истории для учащихся 5–9-х классов школ и впервые — единые государственные учебники для колледжей, а также реализует проект «Без срока давности», который рассказывает школьникам о преступлениях нацистов против мирного населения.

Помимо этого, запланировано строительство 12 флагманских школ естественнонаучного направления, продолжается развитие системы образования в новых регионах, где введены стандарты РФ, ведётся восстановление школ и детских садов и повышается квалификация учителей, добавил министр просвещения.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы понимаем, что стоят новые задачи перед системой образования — построение суверенной системы образования. Мы в правительстве приступили к [разработке] стратегии развития образования до 2040 года и просим вас [её] поддержать», — сказал Кравцов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Путин отметил, что уровень образования в России в целом растёт, оно становится более современным. Глава государства добавил, что в стране активно ведётся развитие федеральных исследовательских университетов, появляются новые сильные вузы, включая негосударственные.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в августе 2024 года по поручил создать стратегию развития образования до 2030 года. Соответствующий проект до 4 марта 2025 года должны представить в правительство Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор.