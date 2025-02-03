Москва, 3 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 210 военнослужащих на курском направлении. Об этом 3 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

«За сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и склад боеприпасов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 56 980 военнослужащих, 329 танков, 243 боевые машины пехоты, 191 бронетранспортёр, 1681 боевую бронированную машину, 1774 автомобиля.

Кроме того, были уничтожены 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, пять РЛС противовоздушной обороны, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января в Курской области группировка войск «Север» Вооружённых сил РФ отразила контратаку ВСУ. В ходе боёв в регионе было нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ.

29 января экипажи российских вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ поразили личный состав и технику украинских формирований в приграничном районе Курской области.