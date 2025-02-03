Оттава, 3 февраля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Провинции Канады начали устанавливать ограничения на продажу алкоголя из США в качестве ответа на введение Вашингтоном импортных пошлин на канадские товары. Об этом 3 февраля сообщила газета The Globe and Mail.

Сергей Коньков/ТАСС

«Несколько глав провинций Канады отреагировали на тарифы президента США Дональда Трампа, убрав американский алкоголь с полок своих <…> винных магазинов», — говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент о запрете или ограничении продажи американского алкоголя объявили власти провинций Британская Колумбия, Квебек, Онтарио, Новая Шотландия, Манитоба, Лабрадор и Ньюфаундленд, а также власти Северо-Западных территорий. Рестрикции затронут свыше 3,6 тыс. наименований алкогольной продукции из 35 американских штатов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. При этом размер пошлины на канадские и мексиканские товары составит 25%, а на китайские товары — 10%.

Позднее в этот же день газета The Wall Street Journal написала, что анонсированные президентом США торговые пошлины против Канады, Китая и Мексики навредили американцам ещё до своего вступления в силу. Отмечалось, что «сокрушительный удар» главы Белого дома по этим странам показывает, что ни одна страна мира или отрасль теперь не находятся в безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что Москва не намерена давать оценку введению США пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе должны разбираться те страны, которые принимают в нём участие.