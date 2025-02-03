Москва, 3 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, погибший при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве, с 2015 года числился в базе украинского сайта «Миротворец».

Донецкое агентство новостей/Архив Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян

На Украине его обвиняли в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» страны, а также в участии в специальной военной операции.

Кроме того, украинские власти объявляли Саркисяна в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв в холле одного из домов. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В результате взрыва Саркисян получил тяжёлые ранения и скончался в реанимации. По информации ИА Регнум, ранения также получил охранявший Саркисяна 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство.

Саркисян является создателем батальона «АрБат». 46-летний мужчина родился в Армении, в Горловку переехал в юности. В сентябре 2022 года он сформировал батальон в составе «Дикой дивизии Донбасса». Летом 2023 года формирование вошло в систему Минобороны России. Саркисян также является почётным гражданином Горловки.