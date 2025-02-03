Москва, 3 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Участник президентской программы «Время героев» Андрей Порошин стал новым советником Министра природных ресурсов и экологии РФ. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе проекта.

Пресс-служба программы «Время героев» Андрей Порошин

Отмечается, что, получая обучение по программе, Порошин освоил необходимые навыки и прошёл стажировку под руководством главы Минприроды Александра Козлова.

«Я получил конструктивную обратную связь по своим компетенциям. Мне удалось погрузиться в реальную рабочую среду, понять, как организована работа в министерстве. Хочу внести свой вклад в развитие нашей страны, принести реальную пользу обществу», — передаёт его слова пресс-служба.

Андрей Порошин — кавалер ордена Мужества, был награждён медалью Суворова и медалью «За отвагу», прошёл путь от командира взвода до командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона.

В мае 2024 года он стал одним из 83 участников кадровой программы «Время героев», реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, 29 января героя России, участника программы «Время героев» Сергея Кузьминчука назначили на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Сам Кузьминчук добавил, что получил уникальную возможность учиться у ведущих управленцев России, таких как полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который помог ему полноценно и в кратчайшие сроки ознакомиться с деятельностью аппарата, погрузиться в региональную повестку и задачи по развитию края.

Ранее состоялось 20 назначений из числа участников первого потока обучения по программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.