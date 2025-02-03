Красногорск, 3 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации Дмитровского городского округа в Московской области Алексея Ионова обвинили в получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе. Об этом 3 февраля сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материалах дела сказано, что чиновник курировал муниципальное казённое учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитровского городского округа Московской области, начальником отдела рекламы которого является Сергей Зыков. По данным следствия, мужчины вместе с другими неустановленными лицами из муниципальных властей договорился с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Помимо этого, они должны были создать для компании выгодные условия работы.

Ионов посодействовал внесению изменений в техзадание аукциона. Это практически исключило участие в нём других организаций. За помощь подозреваемые получили 5 млн рублей. Деньги были отправлены на ИП по фиктивному договору. Из общей суммы 500 тыс. рублей ИП заплатил в качестве налогов, ещё 150 тыс. рублей предприниматель взял за своё участие.

Позже следствие провело оперативный эксперимент, в ходе которого Зыков передал Ионову 3 млн рублей. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, речь идёт о сумме в 4 млн 350 тыс. рублей.

Правоохранители также ищут неустановленных лиц, которым предъявят обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

Ранее, 3 февраля, в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона. Ущерб бюджету региона, по информации следователей, по делу составил 1,9 млрд рублей.