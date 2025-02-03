Москва, 3 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, получивший тяжёлые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, скончался в реанимации. Об этом 3 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Валерий Шарифулин/ТАСС Армен Саркисян

Смерть Саркисяна Донецкому агентству новостей подтвердил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

«Да, он умер в 12:45», — сказал Приходько.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля на Авиационной улице в ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв в холле одного из домов. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

СМИ отмечали, что Саркисян мог быть целью покушения. Telegram-канал «112» писал, что ему оторвало левую ногу. Мужчина впал в кому. По информации ИА Регнум, также ранения получил охранявший главу федерации 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство.

Саркисян является создателем батальона «АрБат». 46-летний мужчина родился в Армении, в Горловку переехал в юности. В сентябре 2022 года он сформировал батальон в составе «Дикой дивизии Донбасса». Летом 2023 года формирование вошло в систему Минобороны России. Саркисян также является Почётным гражданином Горловки.