Москва, 3 февраля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных и противопожарных служб закончили работу на месте взрыва в элитном жилищном комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом 3 февраля рассказали в оперативных службах.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В настоящее время на месте происшествия завершили работу спасатели и пожарные. Они покинули место взрыва», — процитировал слова представителя оперативных служб ТАСС.

Он добавил, что также с места трагического инцидента улетел ранее прибывший туда вертолёт, однако не уточнил, забрал ли он пострадавших. Доступ на территорию ЖК пока ограничен.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв в холле одного из домов в ЖК «Алые паруса». Мощность приведённого в действие взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва четыре человека пострадали и ещё один погиб. По информации департамента здравоохранения Москвы, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по этому факту. По информации СМИ, целью взрыва мог быть президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, которому оторвало левую ногу и он находится в коме. Позднее стало известно, что мужчина скончался от полученных в результате взрыва травм в больнице.

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва получил ранения 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После прохождения военной службы мужчина занялся бизнесом и вместе с женой основал частное охранное агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что спецслужбы выполняют свою сложную работу в ходе изучения обстоятельств взрыва в ЖК «Алые паруса». Он добавил, что пока комментировать произошедшее не может.