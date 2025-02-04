Москва, 4 февраля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Поиграть в го и танграм, смастерить веер или китайский фонарик, прокатиться в небольшом украшенном поезде, попробовать традиционные блюда, увидеть множество драконов и змей, а также посетить развлекательные программы и иммерсивные шоу — всё это теперь можно сделать в Москве. Знакомство с богатой культурой Поднебесной в столице проходит в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве».

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

До 9 февраля центральные улицы города украшают традиционные декорации, а на бульварах и площадях можно увидеть самых разных драконов и змей, а также красочные шествия. Всех желающих приглашают поучаствовать в мастер-классах и попробовать китайскую кухню, посмотреть спектакли и выставки. О том, какие сюрпризы ждут гостей фестиваля, — в материале ИА Регнум.

Знакомимся с игрой го, смотрим декорации и делаем веер

Одна из главных площадок — Манежная площадь. Здесь в разных пространствах для творчества можно своими руками создать китайский календарь, необычные карнавальные маски, дракона и даже музыкальный инструмент. Ещё всех желающих приглашают освоить каллиграфию и сыграть в традиционные китайские игры: шахматы сянци, танграм и го.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

В шале анимации «Игротека» можно познакомиться с игрой го, или вэйци. Ей около четырёх тысяч лет. Играть очень просто: два человека по очереди выставляют в любое место на разлинованной доске чёрные и белые камни, а цель — разместить на поле больше фишек, чем соперник. Чтобы победить, нужно окружать фишки соперника со всех сторон. В таком случае они снимаются с доски.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Ещё одна точка — Тверская площадь, где расположена главная площадка «Московского чаепития». На улице достаточно прохладно, поэтому очень кстати приходится стаканчик горячего чая «Москва». Всем желающим предлагают бесплатно его продегустировать около большого самовара. Сама площадь также тематически украшена: установлена огромная змея ручной работы и высотой шесть метров, а ещё повсюду около тысячи символических китайских монет самых разных диаметров. О декорациях нам рассказала Ирина Сухотина, представитель оргкомитета фестиваля «Китайский Новый год в Москве».

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

«Эту площадку мы символично назвали монетным двором, потому что она вся украшена медными китайскими монетами с квадратными отверстиями. На главную декорацию в виде символа 2025 года — змеи — ушло около 60 кубометров пенопласта. Основу собрали скульпторы, а потом несколько художниц своими руками несколько суток, практически не выпуская кисточки из рук, раскрашивали её. На место произведение искусства доставили на специальной платформе, а монтировали его с помощью крана. Ещё у нас тут есть искусственная красная сакура, а также украшенные китайским декором ёлки. Всем посетителям декорации очень нравятся», — делится Ирина Сухотина.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Здесь же, на Тверской площади, на тематическом мастер-классе всех желающих учат мастерить китайские веера. Гости делают их с помощью двух цветных листов бумаги, деревянных палочек, двухстороннего скотча, яркой ленты и стразов. Набор материалов небольшой, но в итоге получается очень красиво.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Ещё тут учат делать китайские фонарики, бумажных драконов и талисманы на удачу. Всех желающих окунуться в творчество ждут в павильоне до 9 февраля.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Стоит отметить, что фестиваль «Китайский Новый год в Москве» укрепляет взаимоотношения между Москвой и Поднебесной. В этом году площадок стало значительно больше — их количество увеличилось до 19, рассказал руководитель проектов управления международного взаимодействия Мостуризма Антон Харченко.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

«Мы добавили к празднованию множество пешеходных улиц, таких как Столешников переулок, Кузнецкий мост и другие локации. Также к нам присоединилось большое количество партнёров. Это Останкинская телебашня, отель «Солюкс», парк развлечений «Остров мечты», колесо обозрения «Солнце Москвы». Основной площадкой фестиваля в этом году стала Манежная площадь, где развернулась огромная ярмарка, проходят выступления китайских артистов, танцы драконов и шоу барабанщиков. Всё это на протяжении 13 дней будет проходить прямо в центре Москвы. Там же можно попробовать традиционную еду и чай, купить сувениры», — говорит Антон Харченко.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Китайский мини-поезд, шоу, гастрономия и не только

Нельзя обойти вниманием и Болотную площадь, где расположился маркет волшебства «Сделано в Москве». Он тоже стал одним из флагманских пространств фестиваля.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Самая интересная декорация здесь — маленький, но очень уютный поезд, в котором вокруг всего павильона могут прокатиться одновременно примерно 25 человек. Внутри он украшен китайскими фонариками. Поездка занимает 15 минут, а отправиться в мини-путешествие приглашают всех желающих в порядке живой очереди. Гостей собирают на платформе внутри маркета волшебства.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Кроме того, в фонтане недалеко от маркета волшебства расположилась большая надувная змея, а сам вход украсила голова дракона. Внутри есть прилавки, посвящённые традиционным сувенирам, а над посетителями возвышается ещё один длинный дракон, протянувшийся вдоль всего павильона.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Для гостей подготовили мастер-классы, развлекательные программы с музыкальными номерами, а также иммерсивные шоу на катке. Кстати, здесь есть ещё кое-что интересное: во время бесплатных вечерних сеансов подо льдом можно будет наблюдать плавающих вместе с посетителями карпов. Они, конечно же, не настоящие, а спроецированные, но всё равно очень радуют гостей. А в меню на фуд-кортах получится отыскать тематические блюда, например салат с уткой, бургер с рваной говядиной и пряными специями, а также разные напитки.

mos.ru На фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Маркеты волшебства «Сделано в Москве» расположились ещё в шести украшенных к фестивалю пространствах на Тверском бульваре, в Столешниковом переулке и на таких улицах, как Кузнецкий мост, Рождественка, Арбат и Новый Арбат.

Москвичей и туристов ждут на центральных улицах города, декорированных в традиционном китайском стиле. На городских площадках выступают артисты из России и Поднебесной, проходят тематические викторины и розыгрыши призов, мастер-классы и лекции, а ещё все желающие могут попробовать изысканные блюда китайской кухни. Подробнее о фестивале можно узнать на специальной странице на портале Russpass.