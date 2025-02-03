Москва, 3 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. После взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве разыскивают мужчину 35–45 лет. Об этом 3 февраля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Вероника Зорина/ТАСС

Отмечается, что личность подозреваемого пока не установлена, но следователи полагают, что этот человек мог заложить взрывное устройство в лобби элитного дома на Авиационной улице.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля на Авиационной улице в ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв в холле одного из домов. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В результате взрыва погиб президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, он получил тяжёлые ранения и скончался в реанимации.

По информации ИА Регнум, ранения получил охранявший Саркисяна 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство.