Москва, 3 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Центральный банк России в течение 2024 года получил от жителей страны 554 жалобы на начисление процентов по банковским вкладам. Об этом 3 февраля сообщило издание «Ведомости», ссылаясь на данные представителя регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что всего за год ЦБ получил более 2 тыс. жалоб на банки относительно вкладов. Кроме претензий по начислению процентов, россияне указывали на ненадлежащее информирование об условиях по услугами.

Поток жалоб на начисление процентов значительно вырос в сравнении с 2023 годом — тогда их было 262. Претензии о ненадлежащем информировании в том году Центробанк не учитывал.

ЦБ также сообщил о росте в 2024 году объёмов средств, которые население хранит в банках, они выросли на рекордные 11,9 трлн руб., или на 26,1%. Этот показатель более чем в два раза превышает данные 2023 года. Общий объём банковских вкладов по итогам 2024 года составил 57,5 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года, по данным ЦБ, средняя ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках достигла рекордных 22,08%. За первую декаду месяца этот показатель вырос на 0,1 п. п.

«Российская газета» сообщила, что к 1 июля 2025 года в 13 системно значимых банках готовят запуск нового вида вклада — социального. Его разработали для лиц с невысокими доходами, получающих государственную поддержку. Им предложат более выгодные ставки, чем по другим банковским продуктам.