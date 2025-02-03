Москва, 3 февраля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Палестинская группировка ХАМАС в ближайшее время освободит из плена гражданина России Александра Труфанова. Об этом 3 февраля рассказал заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

Кадр из видео Александр Труфанов

«Один из них, Труфанов, обязательно будет освобождён в ближайшее время. Он будет освобождён, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу», — сказал Марзук, находящийся с визитом в РФ, в беседе с «РИА Новости».

Освобождение уроженца Донбасса Максима Харкина обсудят на втором этапе сделки с Израилем.

«Мы отреагировали на просьбу России только из уважения к президенту РФ Владимиру Путину. Харкин — военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом», — подчеркнул заместитель председателя политбюро ХАМАС.

Он добавил, что движение готово вернуть его в приоритетном порядке, несмотря на ряд деталей.

20 января стало известно, что Александр Труфанов попал в список из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с палестинским движением ХАМАС.

24 октября 2024 года Муса Абу-Марзук, находясь в Москве, заявил о готовности освободить Труфанова и Харкина. Он пояснил, что российское руководство ранее просило освободить четырёх своих граждан. При этом двоих уже освободили, так как они являются гражданскими лицами, а Труфанов и Харкин служили в израильской армии.

Труфанов попал в плен к палестинцам во время боёв. Марзук сообщил, что его будут обменивать на палестинских пленных в Израиле. Украинец Харкин также служил в армии Израиля и на момент взятия в плен ХАМАС не имел российского гражданства. Гражданство РФ оформили его родственники, чтобы ускорить его освобождение.