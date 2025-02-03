Москва, 3 февраля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Правоохранители расследуют взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Соцсети Бывший военный Сергей Шкрябатовский

Донецкое агентство новостей Пострадавший Армен Саркисян

«Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом», «Незаконный оборот оружия»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи устанавливают личность одного погибшего. Четверым пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия работает группа из наиболее опытных правоохранителей и криминалистов столичного СК. Специалисты изучают камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей. Ведётся назначение необходимых судмедэкспертиз.

Отдельно рабочая группа устанавливает лицо, причастное к совершению преступления.

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