Москва, 3 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве 41-летний телохранитель Сергей Шкрябатовский пережил несколько покушений на высокопоставленных клиентов, которых охранял. Об этом ИА Регнум рассказала родственница мужчины.

Соцсети Телохранитель Сергей Шкрябатовский

В разговоре с журналистами родственница пострадавшего телохранителя Сергея Шкрябатовского Наталья рассказала, что ранее мужчина уже спасал своих клиентов от покушений.

«Сергей не первый год работает телохранителем, и в его карьере было множество серьёзных клиентов, которых он сопровождал и охранял. Армен Саркисян один из таких важных клиентов, однако Сергей охранял и гораздо более высокопоставленных лиц. Раньше на его клиентов уже совершались покушения, но всё обходилось. Сегодняшнее покушение самое серьёзное в его работе, раньше такого никогда не было. Я не могу называть имена этих клиентов, но они более известные, чем Армен Саркисян», — рассказала Наталья.

По словам женщины, в настоящий момент Сергея госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц. Он получил тяжелые травмы в результате взрыва. За жизнь мужчины борются врачи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 3 февраля в одном из домов на улице Авиационной в ЖК «Алые паруса» в Москве раздался взрыв. В холле одного из домов взорвалась граната, когда рядом находились люди. В результате инцидента пострадали пять человек.

По предварительной информации, целью преступников, устроивших взрыв, был глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Мужчина был экстренно госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.