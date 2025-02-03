Минск, 3 февраля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Президентом Белоруссии в ходе выборов 26 января избран Александр Лукашенко. Об этом 3 февраля сообщил ЦИК республики.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Президентом Белоруссии избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82%, то есть более половины граждан Белоруссии, принявших участие в голосовании», — сообщили в избирательной комиссии.

Согласно конституции Белоруссии, правительство страны 3 февраля сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

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