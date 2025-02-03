Москва, 3 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена в конце марта начать рейсы в город Нячанг, расположенный в центральной части Вьетнама. Об этом 3 февраля рассказал гендиректор компании Сергей Александровский.

TASS /Carola Frentzen/dpa

«В конце марта мы планируем открыть новое направление во Вьетнам, в город Нячанг», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

При этом авиакомпания собирается также расширить программу полётов на остров Хайнань, добавив рейсы из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время самолёты «Аэрофлота» летают только в столицу Вьетнама город Хошимин, выполняя по три рейса в неделю.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января стало известно, что компания China Southern Airlines с конца января по конец марта приостанавливает прямые авиаперелёты в Москву. После этого периода билеты снова доступны для бронирования.

По информации сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в 2024 году спрос на поездки за границу у россиян увеличился на 38% по сравнению с 2023 годом. По приросту числа бронирований лидерами стали Абхазия (втрое), Япония, Вьетнам, Индонезия и Грузия (вдвое), Казахстан (почти вдвое), Южная Корея (+80%), Черногория (+73%), Узбекистан (+70%), Китай (+62%) и Венгрия (+60%).