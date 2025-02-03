Москва, 3 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. НАТО всё больше задумывается о необходимости смены власти на Украине и готовит кампанию по дискредитации главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 3 февраля говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО всё больше задумываются о смене власти на Украине. В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с приходом к власти в США Дональда Трампа усиливается неопределённость в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Украине.

В ведомстве добавили, что в преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. В частности, планируется обнародовать сведения о присвоении более 1,5 млрд долларов лично главой режима и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что, если мирные переговоры не начнутся до лета, под угрозой может оказаться «само существование» Украины. Позднее представители ГУР опровергли подлинность этих слов, а некоторые депутаты Верховной рады подтвердили, указав, что слова были вырваны из контекста.

27 января депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Буданова, заявил, что неудачи ВСУ на фронте могут привести к конфронтации внутри Украины, включая попытки государственного переворота. Многие западные партнёры Украины считают Зеленского «ненужным» и могут отыграться на нём в случае, если мирные переговоры не начнутся, отметил он.