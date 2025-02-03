Красноярск, 3 февраля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в семье, где в сентябре 2024 года от отравления погибло четверо детей. Об этом 3 февраля сообщили в прокуратуре региона.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

«Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трёхмесячного ребенка в п. Красная Сопка Назаровского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края», — сообщили в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

По предварительной информации, экспертиза не зафиксировала признаков насильственной смерти. Внешних и внутренних повреждений не выявлено. О точной причине смерти можно будет сказать после проведения химического и гистологического исследований.

2 февраля стало известно, что в селе Красная Сопка Красноярского края в той же семье, которая в сентябре 2024 года лишилась четырёх детей после отравления, скончался младенец. Тело трёхмесячного малыша обнаружила в кроватке его мать.

В сентябре прошлого года четверо детей и их родители из Красной Сопки попали в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. Врачи не смогли спасти детей: сначала погибли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, а позже девочки 11 и 12 лет. Родители выжили.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что дети умерли в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Уточнялось, что причиной их гибели стало попадание яда через еду и игрушки в организм.

Отец погибших признал свою вину. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом и почти не проветрил комнаты. 14 ноября в семье, в которой после отравления скончались четверо детей, родился мальчик.