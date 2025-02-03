Москва, 3 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. У России нет желания давать оценку введению США пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Об этом заявил на брифинге 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вы знаете, там много своих напряжённостей, поэтому, конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим со всем ассоциироваться и как-то это оценивать, пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Размер пошлины на товары из Канады и Мексики составит 25%, на китайские товары — 10%. Они начнут действовать 4 февраля.