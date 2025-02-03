Москва, 3 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Россия всегда будет учитывать печальный опыт, который у неё сложился в отношениях с Европой. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Журналисты в ходе брифинга попросили прокомментировать заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, что в Европе осознают необходимость восстановления отношений с Россией.

«Безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим руководством, который завёл отношения с нашей страной в тупик — фактически к полной заморозке каких-либо контактов», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Альбарес 2 февраля заявил о важности восстановления отношений Европы с Россией в будущем. Он также отметил, что этот процесс необходимо проводить на основе взаимного уважения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2024 года заявил о готовности России к диалогу с западными странами, при этом Москва будет следовать собственным национальным интересам. Западные страны ранее резко отказались от всех обязательств и договорённостей с РФ, в связи с этим будут сделаны соответствующие выводы.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве отметил, что отношения РФ и ЕС достигли низшей точки. Он также назвал визит венгерского лидера попыткой восстановить диалог.