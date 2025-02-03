Москва, 3 февраля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Де-юре полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта. Такое мнение 3 февраля высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зураб Джавахадзе/ТАСС

«Идея проведения выборов на Украине с целью легитимизации руководства важна, хотя она и не по душе Зеленскому», — подчеркнул он.

Он добавил, что пока не было обсуждения возможных участников переговоров. При этом Песков отметил, что Зеленский не имеет права участвовать в них. О нелегитимности главы киевского режима неоднократно говорил президент России Владимир Путин, подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, 31 января, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. Глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

После этого, 2 февраля, Трамп заявил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин 3 февраля раскритиковал план Кита Келлога. По словам украинского политика, если «план — это только прекращение огня и выборы», то он является неудачной стратегией, так как Москву этим «не запугать».

Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.