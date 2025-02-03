Москва, 3 февраля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Встречи президента РФ Владимира Путина и представителей палестинской группировки ХАМАС на данный момент в планах нет. Об этом 3 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Нет, встреча не планируется», — ответил он на вопрос журналиста.

Ранее в январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания с президентом РФ сообщил, что Россия работает над освобождением своего гражданина Александра Труфанова из плена в рамках сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Глава российского государства также отметил, что среди остающихся в плену ХАМАС заложников есть человек с двойным гражданством, в том числе с российским.

Как передавало ИА Регнум, 20 января посол Израиля в РФ Симона Гальперин сообщила, что Труфанов находится в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с палестинским движением ХАМАС.

15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.