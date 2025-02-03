Москва, 3 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Великобритания является одной из тех стран, которые навязывают политику конфронтации в конфликте на Украине. Об этом 3 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он отметил, что призывы британского премьер-министра Кира Стармера усилить экономическое давление на Россию являются последовательной позицией руководства этой страны.

«Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе Западной Европы», — указал Песков.

Он добавил, что российской стороне хорошо известно, что Британия среди тех стран, которые навязывают конфронтационную линию своим партнёрам по европейским делам.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля офис британского премьера опубликовал выдержки из заявления Стармера на предстоящем неформальном саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. В частности, там говорится, что Стармер обратится с призывом продолжать экономическое давление на Россию.

10 января Британия присоединилась к санкциям США против российских нефтяных компаний. Были введены ограничения в том числе против компаний «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз».

14 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.