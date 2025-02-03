Москва, 3 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. В Кремле пока не могут сообщить ничего нового о подготовке встречи с участием представителей России, США и Украины по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В ходе брифинга представителя Кремля попросили прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о якобы запланированных и назначенных его администрацией переговоров с представителями России, Украины и ряда других стран.

«Он не так сказал, он по-другому сказал. Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего», — ответил на это Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 2 февраля заявил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

Советник главы киевского режима по коммуникациям Дмитрий Литвин 3 февраля раскритиковал план спецпосланника США по Украине Кита Келлога. По словам представителя Киева, если «план — это только прекращение огня и выборы», то он является неудачной стратегией, так как Москву этим «не запугать».

Президент России Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.

Ранее Путин отмечал, что одним из условий для переговоров России и Украины станет заявление Киева об отказе от планов войти в НАТО. Российский лидер уточнил, что для начала процесса переговоров киевский режим также должен признать нынешние территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в 2022 году в состав России.