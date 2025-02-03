Москва, 3 февраля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Спецслужбы выполняют свою сложную работу, изучая обстоятельства взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом 3 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведётся работа», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока комментировать произошедшее не может.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля на Авиационной улице в ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв в холле одного из домов. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. В результате четыре человека пострадали, один погиб. По данным департамента здравоохранения Москвы, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, целью мог быть президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Он выжил. По информации ИА Регнум, также ранения получил охранявший главу федерации 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство.