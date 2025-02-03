Москва, 3 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Выделенные Соединёнными Штатами Америки средства на поддержку Украины осели в карманах чиновников Вашингтона и Киева. Такое мнение 3 февраля высказал секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Он подчеркнул, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он «не увидел» 100 млрд долларов, которые выделили США, — враньё.

Ранее, 2 февраля, Зеленский в интервью AP опроверг заявления представителей бывшей администрации США о том, что Вашингтон выделил Украине 177 млрд долларов. Украина, по его словам, получила в 2,5 раза меньше средств, а где находятся остальные якобы выделенные средства, ему не известно.

«Типа мы этой сотки так и не увидели. У старикашки [бывшего президента США Джо] Байдена спросите за бабки. Это, конечно, наглое и циничное враньё. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева», — заявил Медведев.

Он добавил, что воровать выделенные Украине средства начали ещё в минобороны США, Центральном разведывательном управлении и на американских оборонных предприятиях. Коррупция продолжилась и в самом Киеве.

«Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что при этом расследование пропажи денег ни к чему не приведёт.

«И даже наивные, но не могущие не вызывать уважения попытки [главы ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE)] Илона [Маска] расследовать идеологическое воровство в USAID, как и коррупцию на помощи Украине, ничем не закончатся», — подытожил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский обвинил бывшего президента США в недостаточной помощи Украине. Он заявил, что из-за Байдена Киев якобы вступил в конфликт «в одиночку».

В августе Медведев отмечал, что Вашингтон не пугает перспектива войны «до последнего украинца», потому что военно-промышленный комплекс США «набит заказами», а американские военные при этом в боях не участвуют. Конфликт на территории Украины стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса.